Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, doğum yardımı başvurularının sadece e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirildiğini duyurdu.

Resmî sosyal medya hesaplarından da paylaşılan açıklamada, vatandaşların kimlik ve kişisel bilgilerini kötü niyetli kişilere kaptırmamaları için uyarı yapıldı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Doğum yardımına başvurular sadece e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Başvurular için yalnızca e-Devlet platformunu kullanın.”

YOZGATLI AİLELER DİKKAT! SADECE DİJİTAL BAŞVURU GEÇERLİ OLACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu yeni düzenleme ile doğum yardımı başvuruları artık yalnızca dijital ortamdan kabul ediliyor.

Özellikle kırsal kesimde yaşayan ve internet erişimi kısıtlı olan vatandaşların bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çeken yetkililer, Yozgat’taki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın sürece destek vermek üzere hazır olduğunu belirtti.

YENİ DESTEK TUTARLARI BELLİ OLDU

Doğum yardımı kapsamında yapılan ödemelerde de yeni düzenlemeye gidildi. Ailelerin doğum sonrası ekonomik yüklerini hafifletmeyi amaçlayan yardım tutarları şöyle belirlendi:

Birinci çocuk için bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL,

İkinci çocuk için her ay düzenli 1.500 TL,

Üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL destek ödemesi yapılacak.

Bu yardımlar herhangi bir vergi veya kesintiye tabi tutulmadan, doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla ailelere ulaştırılacak.

YARDIM ÖDEMESİ 5 YAŞINA KADAR DEVAM EDECEK

Yeni uygulamayla birlikte, ikinci çocuk ve sonrası için verilen aylık doğum yardımı, çocuğun 5 yaşını doldurduğu aya kadar devam edecek. Bakanlık, bu uygulamayla ailelerin çocuklarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde büyütebilmeleri için ekonomik destek sağlamayı hedefliyor.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Doğum yardımı alabilmek için başvurular yalnızca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru sırasında şu işlemlerin tamamlanması gerekiyor:

Çocuğun, Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kayıtlı olması,

“Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi”nin sistem üzerinden eksiksiz doldurulup imzalanması.

Daha önce geçerli olan posta, kargo, il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezlerinden yapılan başvurular ise artık geçerli olmayacak. Sadece dijital başvurular değerlendirmeye alınacak.

DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKATLİ OLUN

Yozgat genelinde e-Devlet kullanım oranının artmasına rağmen hâlâ pek çok vatandaşın dijital başvuru süreçlerine aşina olmadığı biliniyor.

Yetkililer, Yozgat’taki hak sahiplerinin dolandırıcıların tuzaklarına düşmemesi için yalnızca resmi kanallardan işlem yapmalarını ve herhangi bir belge veya ücret talep eden kişi ya da kuruluşlara itibar etmemelerini istedi.