Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sarıkaya ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi için yetkililere teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıkaya ilçesi Konurlu köyünde gerçekleştirilen devriye faaliyeti sırasında yaralı halde bulunan leylek, kontrolü ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü personeline bırakıldı.

Jandarma yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Sarıkaya ilçesi Konurlu köyünde 15 Temmuz 2024 tarihi saat 10.00 sıralarında, devriye faaliyeti esnasında köyün mera alanında yerde yaralı halde bulunan leylek kontrolü ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü personeline teslim edilmiştir” denildi.