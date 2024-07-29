Kayseri’de doğada yaralı halde bulunan kerkenez ve leylek, gerekli bakım ve tedavilerinin yapılması için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Develi ve Sarız ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan kerkenez ve leylek; gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Develi Şefliği ekiplerince teslim alındı. Yaralı kuşlar daha sonra Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Yaralı leylek ve kerkenezin gerekli tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.