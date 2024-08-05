Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, araç sahiplerine yönelik ceza uygulamasını hayata geçirdi.

Bakanlık, egzoz muayenesi yaptırmayan araç sahiplerine yönelik ceza uygulamasını hayata geçirdi.

Bakanlık, Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) kapsamında belirli düzenlemeleri gerçekleştirmeyen sürücülere 9 bin 943 TL ceza verileceğini duyurdu. Türkiye genelinde 81 ilde ceza kesilmeye başlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, EGEDES’in hava kirliliğini azaltmak amacıyla 81 ilde aktif olarak uygulandığı belirtildi. Egzoz muayenesi yapılmamış araçların trafik akışını bozmadan kolayca tespit edilebildiği vurgulandı.

"1 MİLYON ARACA CEZA KESİLDİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, egzoz muayenesi yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca idari ceza uygulandığını açıkladı. Bakanlık yetkilileri, temiz hava ve sağlıklı bir çevre için EGEDES’i devreye aldıklarını ve bu sayede trafik kaynaklı hava kirliliğini önlemeye başladıklarını ifade etti.

PLAKA TANIMA CİHAZLARI İLE DENETİM

Çevre ve Şehircilik Uzmanı Hasan Ege, EGEDES projesinin denetimlerin etkinliğini artırmak ve ulaşım kaynaklı emisyonları azaltmak olduğunu belirtti. Ege, sabit veya hareket halindeki araçların plaka tanıma cihazlarıyla tespit edilerek egzoz emisyon ölçümü yapılmayanlara ceza kesildiğini söyledi.

Ege, 2024 yılı için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayan araç sahiplerine verilen cezanın 9 bin 943 TL olduğunu hatırlattı. Son bir yıl içinde yaklaşık 1 milyon aracın egzoz emisyon ölçümü olmadan trafiğe çıktığını belirlediklerini ifade etti.

Araç sahiplerine egzoz muayenesi konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulunan Ege, "Araç sahiplerinden insan sağlığı için egzoz emisyon ölçümlerini düzenli olarak yaptırmalarını istiyoruz. Ceza ile karşılaşmamak için ölçüm tarihlerini e-Devlet üzerinden takip etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.