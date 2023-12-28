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Yozgat'ta ilkokul öğrencileri yaptıkları kuş yuvalarını Çamlık Milli Parkı'nda ağaçlara astı.

Yozgat Milli Eğitim Vakfı İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğretmen Meliha Sarı gözetiminde kuşlar için yuva yaptı.

Öğrenciler yaptıkları 25 yuvayı Orman İşletme Müdürlüğünce Çamlık Milli Parkı'nda gösterilen alanlara taktı. Sınıf öğretmeni Meliha Sarı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında velilerin desteği ile öğrencilerin kuş yuvası yaptığını söyledi.

Yuvaları ormanlık alanda uygun yere astıklarını belirten Sarı, "Öğrencilerim ayrıca kuşlar için yem bıraktı. Öğrencilerimize, velilerimize ve bize destek veren Orman İşletme Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum" dedi.