Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından biri olan Yiğit Bulut, son dönemde yaptığı açıklamalarla tekrar gündeme geldi. Yaptığı açıklamalar ve siyasi yorumlarıyla tanınan Bulut’un hayatı, yaşı, eğitimi ve kariyeri hakkında merak edilenler artmış durumda. İşte Yiğit Bulut’un hayatına dair detaylar…

YİĞİT BULUT KİMDİR?

Yiğit Bulut, 1 Ocak 1972 tarihinde Edirne’nin Keşan ilçesinde dünyaya geldi. Babası, 1977 yılında Adalet Partisi’nden Edirne milletvekili seçilen Mustafa Bulut’tur. Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi'nde başlayan Bulut, Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünden mezun olduktan sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır.

Bulut, medya dünyasında önemli bir kariyer inşa etmiştir. Habertürk TV, Kanal 24 gibi televizyon kanallarında genel yayın yönetmenliği yapmış, Radikal, Vatan, Habertürk ve Star gazetelerinde köşe yazarlığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca CNN Türk’te "Parametre" ve "Finans Analiz" gibi programların sunuculuğunu da yapmıştır.

BAŞDANIŞMANLIK GÖREVİ

Yiğit Bulut, Temmuz 2013'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başdanışman olarak atandı. 30 Ağustos 2014 tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı görevine getirilmiştir. Bulut, bu süreçte yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle Erdoğan'a yönelik komplolar hakkında yaptığı değerlendirmeler, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştır.

KARİYERİ VE AÇIKLAMALARI

Medya kariyeri boyunca çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan Yiğit Bulut, aynı zamanda TV programlarında ekonomi ve siyaset üzerine yorumlar yapmıştır. Özellikle Türkiye’nin dış politika konularında ve BRICS gibi uluslararası örgütlerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bulut, Türkiye’nin geleceği hakkında görüşlerini sık sık paylaşmaktadır.

YİĞİT BULUT’UN SON AÇIKLAMALARI

Bulut, son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasından sonra BRICS vurgusunu öne çıkaran Bulut, Türkiye’nin Batı’ya olan bağımlılığından kurtulması gerektiğini savundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye kendi yoluna gitmelidir" ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin BRICS ülkeleri ile olan ilişkilerinin önemine dikkat çekti.

Yiğit Bulut’un bu açıklamaları, hem medyada hem de sosyal medyada geniş yankı buldu ve çeşitli tartışmalara yol açtı.