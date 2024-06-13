Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı yaptığı belirlenen çetede gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edildi. Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan oyuncu Yusuf Atala'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında ünlü sinema ve dizi oyuncusu Yusuf Atala'nın gözaltına alındığı ortaya çıktı. Yalova, Adana, İstanbul, Kütahya ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda binlerce vatandaşı "devre mülk tatili" vaadiyle dolandıran suç şebekesi çökertildi. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Yalova Adliyesi'ne getirilen 29 kişi arasında ünlü ismin de olması dikkat çekti.

'KAFAMI EĞECEK BİR ŞEY YAPMADIM'

Bekir T.'nin ihbarıyla çalışma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, taksici B.O. ile bu sırada yanlarındaki O.A.'yı (34), 7 Haziran’da gözaltına aldı. B.O., emniyetteki ifadesinin ardından salıverilirken, O.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İsa Aydın ise dün emniyete gidip, polis teslim oldu. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Aydın, adliyeden çıkarılıp, cezaevine gönderilmek için araca bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kafamı eğecek bir şey yapmadım" dedi.