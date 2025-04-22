Eğitimine Adana Erkek Lisesi'nde başlayan Savcı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Ancak hukuk alanındaki kariyerini bırakıp, televizyon sektörüne yönelerek başarılı bir yapımcı oldu.

KARİYERİNE NASIL BAŞLADI?

Savcı, kariyerine 1995 yılında reklam filmlerinde asistanlık yaparak adım attı. 1998 yılında "İkinci Bahar" dizisinde prodüksiyon amiri olarak görev aldı. 2006 yılında kendi yapım şirketi Tims Productions'ı kurarak sektöre hızlı bir giriş yaptı. "İlk Aşk" ve "Kavak Yelleri" gibi projelerle adını duyurdu.

BAŞARIYA GİDEN YOL

2011 yılında başlayan "Muhteşem Yüzyıl" dizisi, Savcı'nın en büyük çıkışını yaptığı proje oldu. Türk televizyon tarihinin en yüksek bütçeli yapımlarından biri olan bu dizi, 100’den fazla ülkede yayınlanarak büyük bir fenomen haline geldi. Savcı, aynı zamanda "Suskunlar" dizisinin Amerika'da NBC tarafından uyarlanması gibi uluslararası projelerde de önemli başarılar elde etti.

YENİ PROJELER VE GÜNDEMDEKİ YERİ

Savcı, son dönemde Kanal D’nin yeni dizisi "Eşref Rüya" ile gündemde. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı bu proje, iddialı yapımlar arasında yer alıyor. Ayrıca, "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin Hürrem karakterine hayat veren Meryem Uzerli'nin tükenmişlik sendromu nedeniyle diziden ayrılması üzerine yaptığı açıklamalar da gündem olmuştu.

ÖZEL HAYATI VE AİLESİ

Timur Savcı, Banu Savcı ile evlidir ve üç çocuk babasıdır. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih eden Savcı, ailesine olan bağlılığıyla tanınır. Ailesinin yanı sıra kariyerine de büyük bir tutkuyla odaklanmıştır.

YAPIM ŞİRKETLERİ VE PROJELERİ

Savcı, 2006 yılında Tims Productions'ı kurarak birçok unutulmaz projeye imza atmıştır. Ayrıca, Cemal Okan ile birlikte 2013'te TAFF Pictures'ı kurmuş, 2017 yılında ise Burak Sağyaşar ile Tims&B Productions'u kurarak sektördeki etkinliğini artırmıştır.

Savcı'nın yapımcılığını üstlendiği bazı projeler:

Muhteşem Yüzyıl (2011-2014)

Kavak Yelleri (2007-2011)

Bir Zamanlar Çukurova (2018-2022)

Teşkilat (2021-günümüz)

Aldatmak (2022-günümüz)

Sinema Filmleri:

Mustafa Hakkında Her Şey (2003)

İkimizin Yerine (2016)

Sonsuz Aşk (2017)

Ölümlü Dünya (2018)

Çakallarla Dans serisi

SEKTÖRE KATKISI

Timur Savcı, Türk televizyon ve sinema sektörünü uluslararası alanda tanıtma çabalarıyla da büyük takdir toplamaktadır. "Muhteşem Yüzyıl" gibi projelerle, Türk dizilerinin global pazarda yer almasına önemli katkılarda bulunmuştur.