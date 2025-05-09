Aynı zamanda oyunculuk ve yapımcılık geçmişine sahip olan Koraltürk, profesyonel kariyerine Vodvil Management çatısı altında devam etmektedir.

KARİYERİNE TİYATROYLA BAŞLADI

Ahmet Koraltürk, 21 Eylül 1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Sanatsal kariyerine tiyatro eğitimi alarak adım atan Koraltürk, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden 2003 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından sektördeki kariyerine hızlı bir başlangıç yaparak, Plato Film’de "casting director" (oyuncu seçimi yönetmeni) olarak görev almıştır. Bu dönemde, hem yapım tarafında hem de oyuncu ilişkilerinde önemli deneyimler edinmiştir.

PLATO FİLM YILLARI VE YAPIMCILIK DENEYİMİ

2003 ile 2008 yılları arasında Plato Film bünyesinde cast direktörlüğü ve prodüksiyon görevlerinde bulunan Koraltürk, video klip ve uzun metraj film projelerinde de yer almıştır. Bu yıllarda, sektördeki önemli projelerde hem yapım hem de oyuncu ilişkileri alanlarında tecrübe kazanmış ve adını duyurmuştur.

VODVİL MANAGEMENT İLE MENAJERLİK KARİYERİ

2011 yılında profesyonel ekibiyle birlikte Vodvil Management’ı kuran Ahmet Koraltürk, bu yapıyı reklam filmleri, sinema ve televizyon projeleri için casting yönetimi ve oyuncu menajerliği hizmetleri sunmak amacıyla kurmuştur. Vodvil Management, sektördeki güvenilir cast ajanslarından biri haline gelmiş, Koraltürk de birçok tanınmış oyuncunun kariyer planlamasında aktif rol almıştır.

OYUNCULUK VE SAHNE DENEYİMİ

Ahmet Koraltürk, menajerlik ve yapımcılıkla birlikte oyunculukla da ilgilenmiştir. 2000’li yılların ikinci yarısında "Platonik" (2007) ve "Masumlar" (2009) gibi projelerde oyuncu olarak yer almış, bu yapımlarda güçlü sahne hâkimiyetini sergilemiştir. Ancak sonraki yıllarda, kariyerini daha çok menajerlik ve prodüksiyon alanlarına yönlendirmiştir.