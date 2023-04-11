Akdağmadeni Belediyesi tarafından bazı alacakların yeniden yapılandırılması kanunu kapsamında borçları olan vatandaşlar borçlarından kurtulma fırsatı bulacak.

KAPSAMA GİREN BORÇLAR

Yapılandırma kapsamına giren borçlar ise şu şekilde açıklandı; Birikmiş su borçları, emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, kira borçları cezalar ve harçlar.

31 MAYIS SON TARİH

Belediyeye ait borçlarınızı yapılandırma fırsatını kaçırmayın. Son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023.

Borç yapılandırmasıyla ilgili Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, açıklamada bulundu.

Başkan Yalçın açıklamasında, “Değerli hemşehrilerim; Belediyemize olan tüm borçlarınızı 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırabilirsiniz. Birikmiş su borçları, emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, kira borçları cezalar ve harçlar yapılandırma kapsamına giriyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi