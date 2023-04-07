Yapılandırma için son başvurunun ise 31 Mayıs 2023 tarihinde yapılacağı belirtildi.

BAŞVURULARINIZI YAPIN

Belediyenin sosyal medya hesabından, “Gecikme faizleri siliniyor, taksit imkânı veriliyor, yapılandırma işlemlerinizi belediye hizmet binamızda yapabilirsiniz” ifadeleri paylaşıldı.

Kadışehri Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan vergi, ceza ve fatura borçlarını yapılandırarak peşin veya taksitle ödemek isteyenler için başvuruların 31 Mayıs’a kadar alınacağını duyurdu.

Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen mükelleflerin, yapılandırma başvurularını yapmaları gerektiği bildirildi. Haber Merkezi