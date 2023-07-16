Başkan Aydoğmuş, 15 Temmuz gecesi Selalarla gelen ÖTV artışlarını ve Mazota yapılan zamları şiddetle kınıyorum dedi.

Aydoğmuş yaptığı açıklamada; “15 Temmuz gecesi Milletimiz büyük bir feraset örneği göstermiş, devlete sızmış ve sızdırılmış hain FETÖ terörüne karşı göğsünü siper etmiş tanka tüfeğe uçağa kafa tutmuş ve vatanı hainlere bırakmamıştır. Dün gecede selalarla o günü andık, şehitlerimize dua ettik, vatanımızı milletimizi hainlere bırakmadık. Peki, Erdoğan hükümeti ne yaptı, 15 Temmuz gecesi şehitlerimiz için dua ederken ve selalar verilirken Erdoğan hükümeti ve AKP milletvekilleri yine boş durmadı. Onların derdi 15 Temmuz anısına dua etmek olmadığı, onların derdinin Vergi artışları ve ardından yapılan zamlar oldu anlaşıldı. Gece yarısı ÖTV artış kararı ve ardından mazota benzine çok yüksek zam yapıldı. Mazotun litre fiyatı 33 lirayı buldu. Buna bağlı olarak piyasada bütün ürünlere zam yağmuru yapıldı. 13 Temmuz da emekliye memura yüzde 25 zammı reva gören hükümet 15 Temmuz gecesini fırsat bilip ÖTV zammı yaparak milleti ezmeye devam etti. Görüyoruz ki her anı fırsata çeviren hükümet 15 Temmuz gecesinide fırsata çevirdi, Milletin sırtındaki yumruk katmerli oldu” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi