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Başkan Taşkın, saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğuna dikkat çekti.

İsrail’in, Filistinli Müslümanlara elektrik, su, benzin ve gıda vermeyeceğini ve hayvanlarla mücadele ettiklerine dair açıklamasının, İsrail’in Müslümanlara yönelik gaddar ve zalimce düşünceler içinde olduğunu açıkça gösterdiğini belirten Taşkın, sivillere yönelik katliamın soykırıma doğru gittiğini belirterek, bunun bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.

İsrail’in terörist bir devlet olarak dünyanın gözü önünde masum insanları katlettiğine dikkat çeken Taşkın, Filistinli Müslümanlara yönelik barbar, gaddar ve zalimce yapılan bu saldırıları en şiddetli şekilde kınadıklarını ve sorumluların cezalandırılması gerektiğinin altını çizerek şunları ifade etti:“İsrail, uluslararası hukuku ihlal ediyor. Açıkça savaş suçu işliyor. Uluslararası hukukun ilkelerine karşı çıkıyor. Terörist bir devlet olduğunu dünyaya ilan etmiştir. İsrail, havadan attığı ilanlarla halkı güneye yönlendirirken hava saldırısı yapmış, en büyük hastaneyi yerle bir ederek yüzlerce insanın ölümüne neden olmuştur. 11 gündür sivilleri hedef alarak bomba yağdırmaktadır. Yaptığı saldırılar açıkça soykırım düşüncesiyle hareket edildiğini göstermektedir. Dolayısıyla sivilleri hedef alan, hastaneleri ve okulları vurarak açıkça katliam yapan terörist zihniyetli İsrail’in hesap vermesi gerekmektedir. İsrail yöneticileri uluslararası mahkemelerde yargılanmalıdır. İsrail, savaş kanunlarını ihlal ediyor. Sivil halkı öldüren, Gazze’deki Müslümanlara elektrik, su, benzin ve gıda erişimini engelleyerek çeşitli hastalıklara maruz kalmalarının yolunu açıyor, oradaki halkın öldürülmesi, gereksiz yere evlerin yakılıp yıkılması açıkça savaş suçudur ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamındadır.Katil ve terörist İsrail devletinin saldırıları sonucunca hayatını kaybeden Filistinli Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.” (Haber Merkezi)