Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının Ocak-Mart dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Yozgat’ta yapı ruhsatı verilen daire ve bina sayısı geçen yılın aynı dönemine göre bina sayısı yükselirken daire sayısı düştü.

Yozgat’ta 2022’nin ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 60 iken 63’e yükselirken, daire sayısı ise 519’dan 343’ düştü.

Bu yılın ilk çeyreğinde Yozgat’ta yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 60 bin 873 metrekare olarak açıklandı. Bunun 34 bin 267 metrekaresini konut kullanım alanı, 17 bin 371 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 9 bin 235 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu. Alpaslan Demir