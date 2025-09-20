“Ella” adını verdikleri, 9 yaşındaki bir çocuğun yetişkinliğe dönüştürülmüş deepfake versiyonunu yarattılar. Ella, ebeveynlerine doğrudan seslenerek aşırı paylaşımın risklerini anlatıyor.

70’de Fazla Ülkede Yayınlandı

Video kısa sürede viral hale geldi, 70’ten fazla ülkede yayıldı ve Cannes Lions’ta ödüller kazandı. Kampanyayı izleyen birçok ebeveyn, çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşma şekillerini değiştirdiklerini söyledi.

Etkili Yapay Zeka Farkındalık Kampanyası

Bu çalışma, en etkili yapay zekâ farkındalık kampanyalarından biri kabul ediliyor; çünkü yalnızca riskleri anlatmakla kalmıyor, onları gerçekçi ve çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.