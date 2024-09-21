Yapay zeka (AI) teknolojisi, hayatımızın pek çok alanına hızlı bir giriş yaparak sağlık ve yaşam kalitesi konusunda önemli yeniliklere imza atıyor. Son olarak geliştirilen bir uygulama ise, insanlara ölüm tarihlerini tahmin ederek bu alanda çığır açıyor. Kullanıcılarına yaşam süresi hakkında tahminlerde bulunan bu uygulama, bireylerin daha sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmelerini amaçlıyor.

Yapay zeka tabanlı uygulama, bireylerin sağlık durumlarını analiz ederek ölüm tarihlerini tahmin etmeyi amaçlıyor. "Ölüm Saati" adlı bu uygulama, insanların ölümle ilgili farkındalıklarını artırarak, onları sağlıklı yaşam alışkanlıklarına teşvik ediyor. Uygulamanın temel amacı, kullanıcıların hayatlarında anlamlı değişiklikler yapmalarını sağlayarak, yaşam sürelerini uzatma konusunda onlara rehberlik etmek. Özellikle, ölüm risk faktörlerinin hesaplanması yoluyla kullanıcılara önerilerde bulunuluyor.

Uygulamanın kurucusu Brent Franson, sağlık hizmetlerinin çoğunlukla reaktif bir şekilde işlediğini ve sorunlar ortaya çıktığında müdahale edildiğini belirtti. Franson, "Ölüm Saati, kullanıcılara sağlıklı yaşam tavsiyeleri sunarak, onların daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için önemli bir araç sağlıyor" dedi. Uygulama, bireylerin mevcut sağlık durumlarını değerlendirip gelecekteki potansiyel sağlık sorunlarını öngörmeye yardımcı oluyor.

Uygulama, kullanıcıların kişisel sağlık bilgilerini değerlendirerek onlara özel bir 'uzun ömür planı' oluşturuyor. Kan testleri, genetik taramalar gibi biyolojik verilerden yararlanan yapay zeka, bu bilgileri analiz ederek sağlıklı yaşam önerileri sunuyor. Kullanıcılar, uygulamaya kolesterol seviyeleri, uyku düzeni, ruh sağlığı ve günlük hareketlilik gibi verileri girerek daha kapsamlı bir değerlendirme alabiliyorlar. Ayrıca, diyet, fiziksel aktivite, sigara kullanımı ve sosyal yaşam gibi yaşam tarzı faktörleri de göz önünde bulunduruluyor.

Uygulama, temel kullanımda ücretsiz olarak ölüm tarihi tahmini sunarken, kullanıcılar uzun yaşam planı için yıllık 40 dolar ödeme yaparak sağlıklarını iyileştirme hedeflerine yönelik daha derinlemesine öneriler alabiliyorlar. Bu öneriler, kişisel verilerden yola çıkarak, bireylerin yaşamlarını uzatma ve sağlıklarını iyileştirme potansiyelini artırmayı hedefliyor.

18 Eylül’de resmi olarak piyasaya sürülen Ölüm Saati uygulaması, sosyal medyada farklı tepkiler aldı. Bazı kullanıcılar bu uygulamayı ürkütücü bulurken, diğerleri ise bu yeni teknolojiyi motivasyon aracı olarak görüp hayatlarında pozitif değişiklikler yapmak için fırsat olarak değerlendiriyor. Uygulamanın insanları sağlıklı bir yaşam tarzına yönlendirmesi, dikkat çeken bir tartışma konusu haline gelmiş durumda.