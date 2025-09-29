Yapay zekanın geleceği, yapay zekanın insanların işlerini ellerinden alıp almayacağı konusu ile ilgili ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez önemli değerlendirmelerde bulundu. Eğilmez, yapay zekanın insanların işini tamamen elinden alacağı yönündeki kaygıların doğru bir yaklaşım olmadığını savundu.

Yapay Zeka Gelişimi İnsanları Kaygılandırıyor

Eğilmez, teknolojideki hızlı gelişmelerin beyaz ve mavi yakalı çalışanlar arasında kaygıya yol açtığını belirtirken, bu tartışmayı 19. yüzyıl İngiltere’sindeki sanayi işçilerinin makineler karşısındaki tepkisine benzetti. Ona göre, polis, savcı, avukat ve hakim gibi mesleklerin önemi yapay zekadan etkilenmeyecek. Yapay zeka, bu mesleklerin karar süreçlerini hızlandırabilir ve objektif hale getirebilir, ancak yerlerini alamaz.

“Polis Ve Savcı’nın İşini Alamayacak”

Yazısında örnek üzerinden açıklama yapan Eğilmez, bir cinayet vakasında olay yeri incelemesinden adli süreçlerin tamamına kadar insan müdahalesinin hala gerekli olduğunu vurguladı. Yapay zekanın, polisin veya savcının yerini alamayacağını, ancak onların daha hızlı ve doğru kararlar vermesine destek olabileceğini dile getirdi.

Yanlış Bilgi Hatalı Sonuç Doğurur

Eğilmez ayrıca yapay zekanın verilerin doğruluğu ve nesnelliğine bağlı olarak daha sağlıklı sonuçlar üretebileceğini, ancak yanlış bilgiler girilmesi durumunda hatalı sonuçlar da ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Eğitim Alanında Ve Hukuki Kararlarda Olumlu Katkılar Sunuyor

Sonuç olarak, Mahfi Eğilmez yapay zekayı, tekstil makinelerinin üretimde yaptığı değişikliğe benzeterek, insanların işlerini tamamen elinden almayacağını, bunun yerine iş yapma biçimlerini dönüştüreceğini savundu. Doğru kullanıldığında özellikle sosyal yaşamda, hukuki kararlarda, ekonomi politikalarında ve eğitim alanında olumlu katkılar sağlayabileceğini belirtti.