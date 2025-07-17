3 gündür haber alınamıyor: Yozgat'ta arama çalışmaları başlatıldı
3 gündür haber alınamıyor: Yozgat'ta arama çalışmaları başlatıldı
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Yapay zekânın geldiği seviye günümüzde çoğu meslek gruplarında insan gücünü neredeyse yok etmek üzere sayılabilir mi?

Yapay zekâ, işlerin bir çok kısmını kolaylaştırırken sen değişime hazır mısın?

Muhabir: Ayşe Baran/Emre Akses