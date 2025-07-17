Yapay zekânın geldiği seviye günümüzde çoğu meslek gruplarında insan gücünü neredeyse yok etmek üzere sayılabilir mi?
Yapay zekâ, işlerin bir çok kısmını kolaylaştırırken sen değişime hazır mısın?
Yapay zekânın geldiği seviye günümüzde çoğu meslek gruplarında insan gücünü neredeyse yok etmek üzere sayılabilir mi?
Yapay zekâ, işlerin bir çok kısmını kolaylaştırırken sen değişime hazır mısın?
Balkonda oyun oynayan down sendromlu küçük çocuk, tırmandığı balkon demirinde dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Balkonda oyun oynayan down sendromlu küçük çocuk, tırmandığı balkon demirinde dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Ahlatcı Altın İşletmeleri ile JEMAS Mühendislik arasında maden sondajı hizmet alım sözleşmesi imzalandı.
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen İl Başkanları ile İl Koordinatörleri Çalışma Kampı tamamlandı.