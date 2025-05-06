Gençlerin söz aldığı çalıştayda sorunlar ve istekler özgürce dile getirecek.

11 Mayıs Pazar günü düzenlenecek olan çalıştay hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Arkadaşlarınla sohbet arasında: ‘Yozgat'ta yapılacak hiç bir şey yok, kendimi geliştirebileceğim bir etkinlik yok!’ diyorsun ama fırsatlar geldiğinde katılmıyorsun. Peki, bunun nedeni ne? Gel, birlikte konuşalım! Yozgat’ta gençler olarak ne gibi faaliyetler, imkanlar ya da değişiklikler görmek istiyorsunuz? ‘Yozgat’ta genç olmak zor mu?’, ‘STK’lar, üniversiteler ve kamu kurumları gençleri gerçekten anlıyor mu?’, ‘Yapılan faaliyetlere neden katılım bu kadar düşük?’, ‘Gençler ne istiyor, neye ihtiyaç duyuyor?’ Hadi, bu fırsatı kaçırma! Söz senin! Tüm bu sorulara cevap arayacağımız, gençlerin sorunlarını ve isteklerini özgürce dile getireceği katılımcı ve interaktif bir çalıştay düzenliyoruz” dedi.

“BEKLENTİLER KONUŞULACAK”

Gençler için düzenlenen çalıştayın amacından bahseden Başkan Uğuz, “Çalıştayın amacı: Yozgat’ta yaşayan gençlerin karşılaştığı eğitim, sosyal, kültürel ve yapısal sorunları birlikte konuşmak, faaliyetlere katılımın neden düşük olduğunu araştırmak, çözüm önerileri geliştirmek ve gençlerin STK, üniversite ve kamu kurumlarından beklentilerini ortaya koymak” ifadelerini kullandı.

KİMLER KATILABİLİR?

11 Mayıs Pazar günü saat 10.00-17.00 arasında düzenlenen çalıştaya katılım şartlarını sıraya Uğuz, “16-30 yaş arası Yozgatlı gençler, üniversite öğrencileri, STK ve kulüp gönüllüleri, topluma katkı sunmak isteyen her genç! Sen de ‘Yozgat’ta genç olmak kolay mı?’ sorusunun cevabını birlikte aramak ister misin? Bu sorulara birlikte cevap bulacağımız, gençlerin sesini duyuracağı etkileşimli bir çalıştaya seni de bekliyoruz. Fikirlerini paylaş, öneriler üret, çözümün bir parçası ol! Unutmayın! Bu çalıştay sadece bir toplantı değil, aynı zamanda bir değişimin başlangıcı. Gelin, fikirlerinizi paylaşın. Duyulmayan seslere ses olun. Gençliğin gücünü birlikte gösterelim! Yozgat merkezden katılacak gençler için ücretsiz servis imkanı sağlanacaktır. Sınırsız çay, kahve ve ikramlar etkinlik boyunca seni bekliyor. Öğle yemeği tarafımızca ücretsiz olarak karşılanacaktır. Kontenjan sınırlıdır. Katılımcılara katılım belgesi verilecektir” şeklinde konuştu.