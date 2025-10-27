Olay, alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği değerlendirilen bir cinayet olarak kayıtlara geçti.

Edinilen bilgilere göre, 2 Ekim 2025 günü Nusaybin’in Düzce Mahallesi kırsalında bir tarlada yanmış bir erkek cesedi bulundu. İlk incelemede kimliği tespit edilemeyen kişinin, yapılan kriminal analizler sonucu 3 Haziran’da kaybolan Ramazan Er olduğu ortaya çıktı.

3 Anahtar Olayın Dönüm Noktası Oldu

Olay yerinde yapılan detaylı incelemede, cesedin yakınında üç adet anahtar bulundu. Jandarma ekipleri, bu anahtarların Ramazan Er’e ait bir evin kapılarını açtığını belirledi. Bu tespit, kimliğin kesinleştirilmesinde ve soruşturmanın yönlendirilmesinde kritik bir rol oynadı.

Cinayet Aracın İçinde İşlenmiş

Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan dijital analizler ve HTS kayıtları incelemeleri sonucu, Ramazan Er’in alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı kişilerle son kez bir araçta görüldüğü tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerle 14 şüpheli belirlendi.

Soruşturma sonucunda, Ramazan Er’in araç içinde ateşli silahla vurularak öldürüldüğü, ardından cesedinin Düzce Mahallesi kırsalına götürülüp yakıldığı ortaya çıktı.

3 Kişi Tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.