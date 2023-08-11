Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdinç Usta, yanlış lens kullanımının körlüğe sebep olabileceğini söyledi. Artık hayatımızın birer parçası haline gelen teknolojik aletlerin, hayatımızı kolaylaştırmalarının yanında sağlığımıza olumsuz etki eden tarafları da var. Özellikle ekran karşısında sık vakit geçirmenin göz hastalıklarına sebep olduğu herkesin malumu. Bu hastalıklar da çoğu kez gözlük veya lens kullanımına başlama ile sonuçlanıyor.

Peki göz bozukluklarının çeşitleri neler? Doğru gözlük ve lens kullanımı nasıl olmalı?

Göz bozukluklarının çeşitlerinden bahseden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdinç Usta, temel olarak 3 göz bozukluğu var; miyop, hipermetrop, astigmat ve bunların yanı sıra 4. bir göz bozukluğu olan ve 45’li yaşlarda ortaya çıkan presbiyopi (yakını görme bozukluğu) yani toplamda 4 göz bozukluğu olduğunu söyledi.

"Hipermetropi yeni doğan çocuklarda başlayan yani ilk doğuş anında mevcut olan bir bozukluktur" diyen Op. Dr. Usta, "Zamanla bir miktar küçülür fakat yeterince küçülmezse ömür boyu gözlük kullanmaya gerek duyulur. Miyop dediğimiz bozukluk ise bazen doğuştan da olabilir ancak daha çok 7-8 yaşlarında gözün büyümesi ile ortaya çıkan bir bozukluktur. Uzağı görmede sorun teşkil eder ve zamanla ilerler. Bu hastaların avantajı yakını iyi derecede görebilmeleridir. Miyop olan bir insan uzağı göremez ama yakını olması gerekenden daha iyi görebilir. Astigmat dediğimiz bozukluk ise kaba bir noktanın çizgi gibi görünme hastalığıdır. Işıkların dağılması, gece görmede azalma şeklinde kendini belli eder. Hipermetropla beraber olabilmektedir. Bir kişide tek bir görme bozukluğu olacak diye bir durum da yoktur. Hipermetrop ve astigmat bir arada olabilir ya da miyopla astigmat bir arada olabilir ve karışık bir göz bozukluğu şeklinde seyredebilir. Presbiyopi ise 45 yaşları civarında genelde ortaya çıkar, 43 yaşlarında da gözlük kullanmayı da gerektirebilir ama bazen de 50 yaşına kadar gözlük kullanmadan bazı insanlar idare edebilir. Gözün yaşlanması ile ortaya çıkan bir hastalıktır" diye konuştu.

https://youtu.be/ybScozy6Bl4

“YANLIŞ BİR ŞEKİLDE KULLANILAN LENSLER KÖRLÜĞE SEBEP OLABİLİR”

Özellikle geceleri lensle uyumanın zamanla körlük yapabileceğinin altını çizen Op. Dr. Erdinç Usta, her yöntemin kendi içinde avantajları ve dezavantajları olduğunu kaydetti.

Lens kullanımında özellikle dikkat edilmesi gerekenleri de sıralayn Op. Dr. Usta, "Günümüzde lens kullanımı yaygınlaştıkça lensin kötü kullanımı da yaygınlaşıyor. Bizim önerimiz şu: Her lensin bir özelliği vardır. Mesela günlük lensleri gece yatarken mutlaka çıkarmamız gerekmektedir ve tek kullanımlık olduğu için tekrar kullanılamaz. Aynı zamanda 15 günlük ve 3 aylık lensler de mevcuttur. Bunlarda da dikkat etmemiz gereken unsur gece yatmadan önce mutlaka çıkarmaktır. Aksi takdirde hiç çıkarılmazsa gözlerimize zarar verir ve bu, körlüğe bile sebep olabilmektedir" diye konuştu. İGF