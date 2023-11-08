Tahmini Okuma Süresi: dakika

CHP Genel Başkanlığı seçimini kazanan Özgür Özel'in zaferi sonrasında gazeteci Barış Yarkadaş'ın açıklamaları gündemi sarstı. Barış Yarkadaş, "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" demişti ve bu sözleri canlı yayında tekrarlayarak kamuoyuna taşımıştı. Yarkadaş, "Kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Aktif gazeteciliği bırakıyorum" açıklamasını yaparak sözünde durdu. Aynı zamanda, gazeteci Fatih Altaylı tarafından yapılan bir tweete eleştirilerde bulundu.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel, ikinci turda 812 oy alarak partinin 8. genel başkanı seçildi, bu sonuçla Kemal Kılıçdaroğlu geride kaldı. Kurultay sonrasında Barış Yarkadaş'ın Eylül ayında TV 100'deki Kübra Par'ın programında yaptığı "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" açıklaması tekrar gündeme geldi.

Barış Yarkadaş, canlı yayında bu sözünü tekrarladı ve şunları söyledi: "Twitter'da konuşulan videom 29 milyon izlenmiş. Çok sayıda 'İstifa etme' mesajları geldi. Kübra Par'ın programında Eylül'ün başıydı. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu henüz anlaşma yapmamıştı. Özel'in kazanacağı konuşulmuyordu. Ben de seçimlere kadar Kılıçdaroğlu ile devam edilmesini istiyordum. Özel'e yönelik eleştirilerim vardı. Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapılmaması için desteklediğimi açıkladım. Kendisine hiçbir talep ve beklentim olmadığını söyleyerek destekledim. Kübra Par sordu ben de 'Kazanırsa mesleği bırakırım' dedim. Özel kazandıktan sonra dolaşıma sokuldu. Bütün medya haber yaptı."

Yarkadaş, bu kararını canlı yayında duyurdu ve gözyaşlarına hakim olamadı. Meslektaşları ise kararını gözden geçirmesi için ona çağrıda bulundular.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barış Yarkadaş'ın açıklamalarının ardından bir paylaşım yaparak Yarkadaş'a çağrıda bulundu. Özel, "Benim bir başarımın, bir gazetecinin meslek yaşantısına mal olmasını doğru bulmam. Barış Yarkadaş, önceki dönemde parlamentoda birlikte görev yaptığım bir arkadaşımdır. Kendisi geçmiş dönemde karşımda yer almışsa ve gazetecilik sınırlarını aşan yorumlarda bulunmuşsa da ben geçmişten yana bir kırgınlık taşımayacağıma dair delegelerimize ve kamuoyuna söz verdim. Sözüm sözdür. Barış Yarkadaş'ın kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum, bu konuda yarın kendisini arayacağım." ifadelerini kullandı.