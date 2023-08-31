Yurt genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında tarım arazilerinde üretim yapan çiftçilere muhtemel yangınlara karşı uyarı geldi. Hava sıcaklıklarının artışından dolayı aşırı ısınan tarım makinelerinden çıkan kıvılcımlar tehlike saçıyor.

Büyük yangınlar sonrası tarım alanların zarar görebileceğini belirten tarım makineleri üreticileri, “Çiftçilerimizin dikkat edebileceği bir takım hususlar var. Özellikle arazide çalışırken sigara izmariti, cam şişe, soda şişesi gibi bunların hepsi güneşin etkisiyle beraber çok fazla yangına sebep olabiliyor. Ayrıca bunun dışında çalışan makinelerde özellikle biçerdöverlerde, elektrik tesisatı ve rulman yatakları gibi malzemelerin değişmesi ve bakımlarının düzenli olarak yapılması lazım. Çünkü çok fazla ısındığı zaman rulman yataklarında dağılma sonucunda alev ve kıvılcım atabiliyor. Bu da yangınlara sebep verebiliyor” dedi.



“UFAK BİR DETAY BÜYÜK YANGINLARA SEBEP VEREBİLİYOR”

Tarım arazilerinde kullanılan makinelerin bakımının önemine değinen makine üreticileri, “Biçerdöverler çok fazla ısıya dayanıklı rulmanlar kullanılıyor. Bunlar da yangınlara sebep olabiliyor. Malzemelerin bakımları yapılmadığı zaman büyük zararlar meydana gelebiliyor. Rulmanların belli aralıklarla değiştirilmesi gerekiyor. Makinelerin belli periyotlarla bakımları, yağlamaları yapılması gerekiyor. Örneğin şanzımanlı ürünlerde değişecek parçalara bakılması gerekiyor ama asıl husus araçta bitiyor. Araçta eğer elektrik tesisatı veya herhangi bir sorun varsa bunlar alev atabiliyor. Yani çiftçilerimizden asıl istediğimiz traktör içerisindeki veya herhangi bir araç içerisinde sigara izmaritlerini kül tablalarına atmaları ve içtikleri herhangi bir camlı ürünleri de bir yere biriktirip daha sonra çöp kutularına atmaları. Çünkü bunların hepsi yangına sebep olan ana sebeplerden. Ufak bir detay gibi görünüyor ama büyük yangınlara sebep verebiliyor” şeklinde konuştu. Haber Merkezi