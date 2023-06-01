Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kayseri, Sivas, Zara, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Akdağmadeni ve Çayıralan Orman İşletme Müdürlükleri tarafından yangın sezonu başında yangın ekiplerinin ve araçlarının yangına hazırlık durumunu gözden geçirmek amacıyla personellere yangınla mücadele eğitimi verildi. Eğitime Orman Koruma Şube Müdürü Cemal Yeşilyaprak, İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve yangın ekiplerinde görevlendirilecek işçiler katıldı. Eğitim kapsamında ilgili personele orman yangınlarının söndürülmesinde elzem olan bilgiler hususunda teorik eğitim verildi. Daha sonra tüm ekip ve araçların katılımı ile yangınla mücadele tatbikatı yapılarak eğitim sona erdi. Haber Merkezi