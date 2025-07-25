Mihalıççık ilçesinde görevli dozer operatörü olarak görev sürdüren 5 yıllık orman işçisi Eyüp Dereli de arkadaşlarıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarında görevlendirildi.

Dereli, Sarıcaova köyü çevresindeki ormanda karadan yangını müdahale de bulunan ekiple birlikte şiddetli rüzgarın bir anda yön değiştirmesinden sonra alevlerin ortasında bulunarak 5’i AKUT gönüllüsü 9 arkadaşıyla birlikte şehit düştü.

Dereli’nin şehit olduğu haberi gece yarısı Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde oturan Salih ve Habibe Dereli çiftine duyuruldu.

Oğullarının orman yangınında şehit olduğu duyurulan Dereli çifti ile şehidin ikizi Faik Dereli, eşi Eda Dereli büyük bir yasa boğuldu. Dereli’nin daha önce belediyede dozer operatörlüğü sürdürdüğü ve 5 yıl önce doğaya olan sevgisi sebebiyle orman teşkilatına geçiş yaptığı bildirildi.