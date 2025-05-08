Yangın, saat 19.30 sıralarında Zühtüpaşa Mahallesi Aktepe Sokak’ta bulunan 10 katlı bir binanın birinci katında çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen yazar Süha Oğuzertem, yoğun dumandan etkilenerek ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Oğuzertem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangında kullanılamaz hale gelen dairede soğutma çalışmaları sürerken, olayın çıkış nedeni ile ilgili itfaiye ve polis ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

Oğuzertem’in cenazesi, otopsi işlemleri için gece saatlerinde Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen cenazenin İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.

SÜHA OĞUZERTEM KİMDİR?

Eleştiri ve karşılaştırmalı edebiyat alanındaki çalışmalarıyla tanınan Süha Oğuzertem, yüksek lisans ve doktora derecelerini Indiana Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nden aldı. 1998–2007 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora programlarında dersler verdi.

2008–2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde akademik kariyerine devam eden Oğuzertem, aynı zamanda yüksek lisans programı ile Türk Dili Birimi'nin direktörlüğü görevini üstlendi. Eleştiri yazılarıyla akademik çevrelerde ve edebiyat camiasında saygın bir yer edinen Oğuzertem, uzun yıllardır İstanbul’da yaşıyordu.