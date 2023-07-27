Genel Müdür Karacabey, “Bütün vatandaşlara önümüzdeki hafta sonuna kadar “Ormana yaklaşma, ateş kullanma, susuz bırakma" çağrısı yaptı.

İklim değişikliği kaynaklı yaşanan küresel ısınma nedeniyle genel olarak sıcaklıkların artmaya devam ettiğini, dünya çapında ve ülkede birçok bölgede aşırı hava sıcaklıklarının rapor edildiğini belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey; “Ormanlarımızdaki yangın riski, yükselen sıcaklık ve düşük nem değerleri sonucu artmaktadır. Orman yangınları, başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm canlıları tehdit ederken, doğal alanlarımızı, biyoçeşitliliğimizin ve ekosistemlerimizin üzerinde olumsuz etkiler bırakırken, ekonomik ve sosyal olarak da büyük hasarlara yol açmaktadır. Aşırı sıcak hava sebebi ile yaşanan bu zorlu süreci, küçük bir dikkatsizlik ve ihmalin bile yeni felaketlere sebebiyet vereceği bu kavurucu günleri, yeni felaketler yaşamadan atlatmak için toplumsal dayanışma bilinci ile tedbiri elden bırakmamak çok önemli hale gelmiştir. Son zamanlarda bütün teşkilat olarak gerekli tedbirleri almamıza rağmen, dikkatsizlik ve ihmal sonucu çok sayıda ilimizde orman yangını çıkmış, maalesef yine çok canlarımız yanmış, canımız acımıştır. Her ne kadar çıkan yangınlara hızlı bir şekilde havadan ve karadan orman kahramanlarımızın cansiperane müdahaleleri sonucu hızlı bir şekilde söndürülmüş olsa bile kaybettiğimiz değerlerimizi yeniden ortaya çıkarmak çok uzun zaman almakta" dedi.

Orman Genel Müdürü Karacabey; “Açıklanan hava tahmin raporlarına göre bir müddet daha yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Bu zaman zarfında vatandaşlarımıza “Ormana yaklaşma, ateş kullanma, susuz bırakma" çağrısı yaparak mecbur kalmadıkça orman ve ağaçlık alanları kullanmamalarını özellikle talep ediyoruz. Hatta bu sıcak günlerde halkımızdan, mümkün mertebe ateş kullanımını sınırlandırmalarını, başta sokak hayvanları ve suya ihtiyaç duyan canlıların su ihtiyaçlarının el birliği ile karşılanmasını talep ediyoruz“ diye konuştu.

Karacabey, “Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Temmuz 21:08 de başlayan orman yangınını havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Bununla birlikte 25 Temmuz 2023 tarihinde Antalya, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Hatay ve Çanakkale illerinde 7 noktada çıkan henüz nedeni tespit edilemeyen orman yangınları Genel Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir