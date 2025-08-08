Kaza, Gölhisar ilçesi Çamköy Mahallesi sınırları içinde, yoğun trafik akışının olduğu Denizli-Antalya karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiler doğrultusunda, Mustafa T. (34) yönetimindeki 07 BZN 998 plakalı yangın söndürme cihazı yüklü araç, aynı yönde ilerleyen Süleyman S. (51) idaresindeki 15 DG 022 plakalı süt tankerine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yangın söndürme aracı sürücüsü Mustafa T., araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kısa sürede bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, Mustafa T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.