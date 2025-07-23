Valilik sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasının yangın riskini artırdığı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması ve nem oranının yüzde 30'un altına düşmesi, yangın riskini büyük ölçüde artırıyor” denildi.

“Hava Sıcaklığı Yüksek, Nem Düşük, Yangın Riski En Üst Seviyede!”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi “Lütfen orman yangınlarına karşı duyarlı ve dikkatli olalım. Çevremizi koruyalım, ateş yakmaktan kaçınalım. Cam ve yanıcı malzemeleri doğaya bırakmayalım. Şüpheli bir durum gördüğümüzde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayalım. Unutmayalım, doğa bizim evimiz, onu korumak hepimizin sorumluluğu!”