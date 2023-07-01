Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından verilen eğitimler sürüyor. İlk olarak Yozgat ve Yerköy şeflikleri yangın işçilerine verilen eğitim Sorgun, Günyazı, Çekerek, Kadışehri ve Aydıncık şefliklerinde görev yapan yangın işçilerine de verilecek.

Eğitimi başarıyla tamamlayanlara ise Halk Eğitim Müdürlüğünce sertifika verilecek.

Yapılan eğitim ile ilgili Müdürlük yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Birinci aşamada Yozgat ve Yerköy şeflikleri yangın işçilerine verilmişti. İkinci grup olarak ta Sorgun, Günyazı, Çekerek, Kadışehri ve Aydıncık şefliklerinde görev yapan yangın işçilerine; 32 saati kırsal ve orman yangınları ile mücadele, 24 saati iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere toplam 56 saat eğitim verilecek olup, İşletme Müdürlüğümüzde görev yapan tüm yangın işçilerine eğitim verilmiş olacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlara Halk Eğitim Müdürlüğünce sertifika verilecektir” ifadelerine yer verildi. Melike Aslı Arslan