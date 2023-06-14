Orman yangıları ile mücadele etmenin önemini vurgulayan Milletvekili Zorlu, doğa ve çevrenin korunması için önceden ve sürekli çalışmalar yapılması gerektiğini ve tedbir almanın hem bir vatanseverlik hem de devletin asli görevi olduğunu söyleyerek Bakanlığa verdiği soru önergesini paylaştı.

“DEVLETİN ASLİ GÖREVİDİR”

Zorlu önerge öncesinde yaptığı açıklamada, “2021 yılı yaz aylarında orman yangınlarında yeterli önlemler alınmadığı için 150 bin hektar alan küle dönmüş, 8 vatandaşımız yaşamını yitirmiş, bin 500’ün üzerinde vatandaşımız yaralanmış ve ormanlarımız da yaşam hakkı olan canlılar telef olmuştur. Oysa doğa ve çevrenin korunması için önceden ve sürekli çalışmalar yaparak tedbir almak hem bir vatanseverlik hem de devletin asli görevidir. Bu sebeple yaklaşan yaz aylarını dikkate alarak milletim adına aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim” dedi.

TEDBİR İÇİN SORDU

Zorlu tarafından hazırlanan soru önergesi ise şu şekilde: “Halen devletin elinde kaç adet kullanılabilir, yangın söndürme uçağı ve helikopteri bulunmaktadır? Yaşanan büyük yangından sonra hangi ilave tedbirler alınmıştır? Mevcut uçak ve helikopterlerin kaçı devlete ait olup kaçı hizmet sözleşmesi yöntemiyle elde edilmektedir? Hızlı müdahale çok önemli olduğu için bu uçak ve helikopterlerinin illere ve bölgelere göre dağılımı nasıldır? Karasal itfaiye müdahalesinin gerçekleşmesine yönelik sahada kaç personel hazır durumdadır? Bu soru önergesi 08 Haziran 2023 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na verilmiştir.” Melike Aslı Arslan