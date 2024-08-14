Yangın alanında yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında bilgi almak amacıyla köydeki yetkililerle bir araya gelen Kaymakam Coşgun, yangının büyümesini önlemek için yapılan müdahaleleri yakından inceledi.

İlçede meydana gelen bu üzücü olayın ardından, yerel yönetimlerin ve ilgili ekiplerin etkin bir şekilde çalıştığını belirten Coşgun, bölgedeki zararların en aza indirilmesi ve gelecekte benzer olayların önlenmesi için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Kaymakam Coşgun, anız yakmanın çevresel etkilerini ve tehlikelerini vurgulayarak, bu uygulamanın hem doğal ekosistem hem de tarım alanları üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti.

Anız yakmanın, toprağın verimliliğini düşürdüğünü ve toprağın organik madde içeriğini azalttığını ifade eden Coşgun, bu uygulamanın aynı zamanda yer altı su kaynaklarının kirlenmesine yol açabileceğini ve hava kirliliğine neden olabileceğini söyledi.

Ayrıca, anız yangınlarının kontrol altına alınmasının zor olduğunu ve hızla yayılabileceğini belirten Kaymakam Coşgun, bu durumun yangın güvenliği açısından büyük riskler taşıdığını kaydetti.

Kaymakam Coşgun, vatandaşlara anız yakmanın zararlarını anlatan bilgilendirme çalışmaları yapılacağını ve alternatif yöntemlerin teşvik edileceğini de sözlerine ekledi.

Tarım alanlarında sürdürülebilir uygulamaların önemini vurgulayan Coşgun, köylülerin çevre dostu yöntemlere yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.