Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde çıkan yangında saman balyaları yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Kaman köyünde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle İ.A.’ya ait samanlar yandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Yıldızeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangında yaklaşık bin 500 saman balyası kullanılamaz hale gelirken, ahır da kısmen zarar gördü. Yangının çıkış nedeni olarak sigara izmariti üzerinde durulurken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.