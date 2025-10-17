Dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ’da gerçekleşen üzücü kazada Alman uyruklu yamaç paraşütü pilotu Frederick Sass, akrobasi gösterisi esnasında kontrolünü yitirerek denize düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan pilot, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan atlayış yapmasının ardından denize düşen Alman pilot, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

16 Ekim tarihinde Ölüdeniz Mahallesi Babadağ'ın 1700 metre pistinden tekli atlayış gerçekleştiren Alman uyruklu yamaç paraşütü pilotu Frederick Sass, akrobasi hareketleri yaptığı esnada paraşütün kapanmasıyla denize düştü.

Kazayı gören çevredeki tekneciler hızla pilotu sudan çıkardı. Kıyıda bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi uygulanan Sass, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavi altına alınan pilot, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.