Aksaray'da yapılan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda bir paraşüt pilotu düşerek hayatını yitirdi.

Talihsiz olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Helvadere beldesinde Hasan Dağı paraşüt alanında gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, 17 Ağustos'ta başlayan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda yarışmak için Aksaray'a gelen yamaç paraşütü pilotu Cengiz Kalyoncu (57), bugün yapmış olduğu uçuş anında pilotaj hatası sebebiyle düştü.

Hürriyet Mahallesi Kümeevleri bölgesine düşen paraşüt pilotu ağır yara aldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı pilotu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Burada tedavi altında olan pilot, uygulanan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını yitirdi.

Jandarmanın inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.