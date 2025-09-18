92 yaşındaki Zeynep Kırmaz, üç gündür kendisinden haber alınamaması üzerine evinde ölü bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, yaşlı kadının yaşamını kaybettiği belirledi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yalnız hayatını sürdüren 92 yaşındaki Kırmaz, evinde ölü bulundu.

Akçay Mahallesi Emek Sokak’ta yaşayan Kırmaz’dan 3 gündür haber alamayan komşuları, durumdan şüphe ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yardımıyla eve giren ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede ölümün doğal sebeplerden kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.

Polis ekipleri, evde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Ardından Kırmaz’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kırmaz’ın yalnız hayatını sürdürdüğü ve uzun süredir kendisine ulaşılamaması üzerine komşularının endişelenerek yetkililere haber verdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.