Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsünde yalnız yaşamını sürdüren 66 yaşındaki Dursun Ali Ermiş, sabah saatlerinde hareketsiz halde bulundu. Mahalle sakinlerinin ihbar etmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, Ermiş’in yaşamını yitirdiğini öğrendi.

Olay, Barbaros Mahallesi’ndeki Nakliyeciler Sitesi önünde meydana geldi. Uzun zamandır bölgede park halinde duran 41 AY 014 plakalı minibüste yaşayan Ermiş’in dışarı çıkmamasından dolayı komşuları durumdan şüphelenerek polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kapısı kilitli olan minibüsü açtıklarında Ermiş’i hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonrası Dursun Ali Ermiş’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ermiş’in ısınmak için minibüs içinde kullandığı piknik tüpünden sızan gaz nedeniyle zehirlenmiş olabileceği öğrenildi. Ermiş’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Dursun Ali Ermiş’in geçmişi de yürek burktu. Mahallede bir evi olduğu ancak yaşadığı ağır kayıplar nedeniyle minibüste yaşamayı tercih ettiği öğrenildi. 2006 yılında iki oğlunu da farklı trajik olaylarda kaybeden Ermiş’in, mahalle halkının yardımlarıyla yaşamını sürdürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Dursun Ali Ermiş’in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.