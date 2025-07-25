Yerköy Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Esatbeyoğlu, Yozgat İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, Yerköy İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emre Akdemir ve Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz’ı, Meclis Başkanı Sinan Emrebaş ile birlikte borsada misafir etti.

Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, bölgeye yönelik kamu hizmetleri ve kurumlar arası iş birliği konuları da ele alındı.

Yerköy Ticaret Borsası Başkanı Derviş Esatbeyoğlu, nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Yalınkılıç, İlçe Jandarma Komutanı Akdemir ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz’a teşekkür etti.