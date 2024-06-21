Yalçın Sabancı, Türk iş insanı ve YA SA Holding'in yönetim kurulu başkanı olarak bilinmektedir.

Hacı Ömer Sabancı'nın kardeşi Hacı Mehmet Sabancı’nın oğlu olarak 1943 yılında doğmuştur.

Sabancı Holding'te uzun yıllar boyunca görev aldıktan sonra 1999 yılında denizcilik sektörüne yönelmiş ve kısa sürede bu alanda büyük yatırımlar yaparak önemli bir pay sahibi olmuştur.

Zamanla inşaat, turizm, havacılık, tekstil gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri bünyesine katmıştır.

Yalçın Sabancı, Hacı Ömer Sabancı'nın kızı Neslihan Sabancı ile evlidir ve İlhan, Emirhan ve Aysen adında üç çocuğu bulunmaktadır.