Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Yalçın Orhan, TFF ve Trabzonspor yönetimindeki önemli isimler arasında yer alıyor. Futbolseverlerin merakla sorduğu "Yalçın Orhan kimdir, nereli ve hangi takımlı?" sorularına yanıt arıyoruz...

YALÇIN ORHAN KİMDİR?

Trabzonspor'un yönetim kadrosunda önemli bir rol üstlenen Yalçın Orhan, kulübün başkan yardımcısı ve yatırım, finans ile ticaret ürünlerinden sorumlu isim olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği (TSİAD) Başkanı olan Orhan, aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor ve Trabzonspor'a önemli katkılarda bulunuyor.

Kariyerine akaryakıt ve inşaat sektörlerinde başlayan Yalçın Orhan, bu alanlarda önemli başarılar elde etmiştir. Trabzonspor'daki göreviyle birlikte hem kulübün yönetimine katkı sağlıyor hem de iş dünyasındaki etkin rolüyle dikkat çekiyor. Spor ve iş dünyası arasında köprüler kurarak önemli bir rol üstlenen Orhan, Trabzonspor camiasında kilit bir konumda bulunuyor.