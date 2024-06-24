Yalçın Karatepe, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde doğmuş bir siyasetçi ve akademisyendir.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İktisat alanında lisans eğitimini tamamlamış, New Orleans Üniversitesi'nde ise burslu olarak yüksek lisans ve doktora derecelerini elde etmiştir. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Karatepe, 2012-2015 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığı görevini üstlenmiştir. Akademik kariyerinin yanı sıra, Türkiye siyaseti ve ekonomisi üzerine çok sayıda makale ve yazı ulusal ve uluslararası yayın organlarında yer almaktadır. Ayrıca düzenli olarak çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazıları kaleme almaktadır.

Siyasi yaşamında da aktif olan Karatepe, Atatürkçü Düşünce Derneği, Finans Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği, başkan yardımcılığı ve başkanlık gibi görevler üstlenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 38. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi Üyeliğine seçilmiş ve daha sonra Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliğine getirilmiştir.

Yalçın Karatepe, CHP lideri Özgür Özel'in talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılacak görüşme öncesinde dikkat çeken isimlerden biridir. Karatepe'nin siyasi ve akademik birikimi, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemlerine ilişkin derinlemesine bilgi ve deneyim sunmaktadır.