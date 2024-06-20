27 Mayıs Pazartesi günü başlayan Yalan dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu. İşte detaylar…

Hakan İnan'ın yönettiği ve senaryosunu Cem Akyoldaş ile Murat Boyacıoğlu'nun kaleme aldığı dizi, dramatik senaryosu ve deneyimli oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Dizide başrollerde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimler yer alıyor.

Yalan'ın konusu ise Melike adında bir kadının hikayesini anlatıyor. Kocası öldürüldüğü suçuyla yıllarca hapiste kalan Melike, hapisten çıktıktan sonra kızı Hazal ile yeniden bir araya gelmek istemektedir. Ancak Melike, dış dünyanın kendisini yalanlarla örülü bir dünya beklediğinden habersizdir. Kocasının intikam peşindeki ailesiyle de mücadele etmek zorunda kalacaktır.

Özellikle Hazal'ın gerçek kimliği ve geçmişiyle ilgili ortaya çıkacak sırlar, dizinin ilerleyen bölümlerinde önemli olayları tetikleyecek. Berrin Aksoy ve kızı Duru Aksoy'un Melike ve Hazal'ın hayatlarına nasıl müdahale ettiği, olayların gelişiminde kritik bir rol oynayacak.

Yalan dizisi, pazartesi günleri yayınlanacak ve izleyicilerine derin bir dram ve gerilim atmosferi sunacak.