1966 yılında Çankırı'da doğan Yakup Dr. Ömeroğlu, Ankara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra öğrenci yıllarında sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif bir rol üstlendi. Sovyetler Birliği'nin dağılma süreciyle birlikte, Türkiye dışındaki Türk halklarıyla yakından ilgilendi ve bu halklar arasında güçlü bir kültürel bağ kurmanın önemini vurguladı.

Ömeroğlu'nun Türk dünyasına yönelik ilk yazıları, "Türk Yurdu" dergisi, "Yeni Düşünce" ve "Gündüz" gazetelerinde yayımlandı. Bu yazılar, birçok hikaye ve eseri takip etti. Yazar, eserlerini açık ve anlaşılır bir Türkçe ile kaleme alarak geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı.

1993 yılında, Türk dünyasından gençleri bir araya getiren bir projeye öncülük etti ve bu amaçla çeşitli etkinlikler düzenledi. 2006 yılında, Türk dünyasının önde gelen yazar ve şairlerini bir araya getiren Avrasya Yazarlar Birliği'ni kurarak genel başkanlık görevini üstlendi.

Dr. Ömeroğlu, kültürel çalışmalarını radyo ve televizyon programları aracılığıyla da geniş kitlelere ulaştırdı.