KATI YAKIT(KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR

ODUN KÖMÜR ALiMi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1867883

YOZGAT BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

A.NOHUTLU MAH. EMNİYET CAD. HAL VE İŞ MERKEZİ KAT:2 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT

03542178153

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP /

10.11.2025 - 10:30

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Toplantı Salonu Aşağı Nohutlu Mah. Şeyhzade Cad. No:l 66100 - YOZGAT

ODUN KÖMÜRALIMI

43.000 Kg Fındık Kömür, 35.000 Kg Ceviz Kömür ve 18.000 Kg Odun Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Kömür ve Odunlar, Müdürlüklerin aşağıda belirtilen hizmet adreslerine istenilen miktarlarda ve 15 gün içerisinde teslim edilerek istiflenecek ve kantar fişi ilgili Müdürlüğe teslim edilecektir.

Yüklenici; İşe başlama tarihinden itibaren, şartnamede belirtilen hususlar ve kriterlere uygun olarak, işin süresi içerisinde, ilgili Müdürlüklerin deposuna ( Nakliye ve İstifleme Dahil) teslim edecektir.

Sözleşme İmzalanmasına Müteakip 3 Tukvim Günü İçinde İşe Başlanacaktır

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsammda sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajmdan yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Elrnnomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabma giriş yaparak ihale dokümanmı indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. İhale, aşa ğ ıdaki idarelerin ortak iht iy açlarının karşılanması maksad ı yla y apılmaktadır.

Yozgat Belediyesi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü Yozgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Yozgat Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Yozgat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Yozgat Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü