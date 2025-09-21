Milyonlarca araç sahibi, yakıt göstergesi son çizgideyken depoyu doldurmayı erteleyerek hem yolda kalma hem de motor arızası riskini artırıyor. Uzmanlar ise basit alışkanlık değişiklikleriyle yakıt tasarrufu sağlanabileceğini belirtti.

Depodaki Son Damlalar Motoru Tehdit Ediyor

Artan akaryakıt fiyatları, sürücüleri her damla yakıta daha fazla değer vermeye zorluyor. Bu nedenle birçok kişi, yakıt göstergesi son çizgiye geldiğinde bile depoyu doldurmayı erteliyor. Ancak otomobil uzmanları, bu alışkanlığın sadece yolda kalma riski taşımadığını, motorun en hassas parçalarından biri olan yakıt pompasına kalıcı zarar verebileceğini ifade etti.

Yakıt pompası, depodaki yakıtı motorun enjektörlerine ileten elektrikli bir cihaz olarak çalışıyor. Depo boşaldığında pompa hava çekmeye başlıyor, aşırı ısınarak ömrünü kısaltıyor ve tamamen arızalanabiliyor. Ayrıca depo dibinde biriken tortular, yakıt filtresini tıkayarak enjektörlerin hasar görmesine yol açabiliyor.

Basit Önlemlerle Hem Tasarruf Hem de Güvenlik

Uzmanlar, motoru ve yakıt sistemini korumanın yanı sıra yakıt tasarrufu sağlamanın da mümkün olduğunu belirtiyor. Öne çıkan önlemler arasında:

Lastik basıncını düzenli kontrol etmek: Düşük basınç, yakıt tüketimini artırıyor.

Hız sabitleyici kullanımı: Düz yollarda sabit hız, gereksiz yakıt harcamasını önlüyor.

Motoru rölantide çalıştırmamak: Beklemelerde motoru kapatmak yakıt tasarrufu sağlıyor.

Gereksiz ağırlıkları azaltmak: Fazla eşya, motorun daha fazla çalışmasına neden oluyor.

Akıllı klima kullanımı: Şehir içinde cam açmak, yüksek hızda klima kullanmak yakıtı verimli kullanmayı sağlıyor.

Depoyu Çeyrek Doluluk Seviyesinin Altına Düşürmeyin

Depoyu tamamen bitirmeden yakıt ikmali yapmanın motoru koruduğunu, küçük sürüş alışkanlıklarıyla tasarruf sağlanabileceğini vurgulayan uzmanlar, yakıt tasarrufunun ve aracın ömrünü uzatmanın anahtarının, bilinçli kullanım ve basit önlemlerden geçtiğinin altını çizdi.