Yürütülen çalışmaların takibini özenle sürdüren ve bu kapsamda Sorgun Gedikhasanlı mevkiinde faaliyette olan maden ocağını ziyaret eden Belediye Başkanı Ekinci, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Emekçilere de ziyaret gerçekleştiren Başkan Ekinci, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Ekinci, “İlçemiz Gedikhasanlı mevkiinde faaliyette olan maden ocağını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldık. İşçi kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan