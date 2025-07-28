Yozgat genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıktı. Geceleri ise hava sıcaklığı 20 derecenin altına düşmüyor. Bu durum, "tropikal gece" etkisini de beraberinde doğurdu.

Gece Sıcaklıkları Herkesi Bunalttı

Yozgatlılar gün boyu hissedilen sıcak havanın ardından serinlemek umuduyla geceyi beklese de, serinlemek mümkün değil. Uzmanlara göre bu durum; uyku bozuklukları, aşırı sinir hali, baş ağrısı ve halsizlik gibi etkenlere yol açıyor.

Kronik Hastalar Özellikle Dikkat Etmeli

Gün boyu yaşanan sıcaklıkların ardından gece saatlerinde de sıcaklığın eksilmemesi sebebiyle gece boyunca vücut ısısının düşmemesi, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar başta olmak üzere herkes için büyük risk içeriyor. Uzmanlar, vatandaşları hafif ve pamuklu kıyafetler tercih edilmesi, bol su tüketilmesini ve günün özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması noktasında uyarıyor.

2 Ağustos’tan İtibaren Düşüyor

Meteorolojiden alınan verilere göre, bunaltıcı sıcaklıkların 2 Ağustos’tan itibaren yavaş yavaş etkisini kaybetmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 3-4 derece azalırken geceleri beklenen serinlik yaşanacak.

Yaşanacak ani sıcaklık geçişleri konusunda uzmanlar, bağışıklık sistemlerinin etkilenebileceği uyarısında da bulundu.

İklim Değişikliği Kapımızda! Tropikal Gece Yozgat’ta

Meteoroloji uzmanları, Tropikal gecelerin artık sadece sahil kentlerinde değil, artan sıcak hava dalgalarıyla birlikte Yozgat gibi iç bölgelerde de sık görülmeye başlanmasını küresel iklim değişikliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Tropikal Gece Nedir?

Tropikal gece, sıcak hava dalgaları sırasında meydana gelen ve özellikle deniz, kıyı ve göl bölgelerinde görülen bir hava olayıdır. Bu durum, gündüz boyunca suyun ısınmasıyla başlar; gün boyunca depolanan ısı gece saatlerinde çevreye yayılır. Bu nedenle gece sıcaklıkları olağanüstü derecelere çıkar ve genellikle 25 derecenin üzerinde olur. Tropikal gece, nem oranının da yüksek olması nedeniyle, gece boyunca sıcaklığın düşmemesi ve bunaltıcı bir atmosferin oluşmasıyla tanımlanır.