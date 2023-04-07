Belediye Başkanı Oğuz Ünal, kasabanın en önemli ihtiyacı olan bir sorunu daha çözdüğünü söyledi.

Konu ile açıklama paylaşarak vatandaşı bilgilendiren Başkan Ünal, “Kuaför ve berber dükkânımız yakında hizmete açıyoruz” dedi.

Evlerinden çıkamayan hastaların da evine gidileceğini söyleyen Ünal, açıklamasının devamında, “Kasabamıza yılardır olmayan ayrı bir güzellik katılacak.‘Özükavak Değişimi Bizimle Yaşa’ sloganı ile en iyi hizmet vermeyi hedefliyorum. Sözlerimin bir tanesini daha yerine getiriyorum. Özellikle yaşlılarımız ve kasabamızdaki öğrencilerimiz için önemli bir hizmet olacak. Yatalak yaşlılarımıza da evine giderek bizzat tıraş ettirmek bizlerin başlıca görevidir. Kasabamız için hem ekonomik yönde önemli bir katkısı olacaktır. İnşallah hayırlısı diyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu. Haber Merkezi