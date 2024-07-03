Vali Mehmet Ali Özkan, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Yozgat Belediye Başkanı Yardımcısı Serdar Açıkgöz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, restorasyon çalışmaları süren, Başçavuş Çifte Hamamı'nda incelemelerde bulundu.

Yanan Hamam olarak da bilinen tarihi yapıda Vali Mehmet Ali Özkan, kentin tarihi güzelliklerini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Yozgat’ın tarihi güzelliklerini ve tarihi özelliklerini gün yüzüne çıkarmaya devam ettiklerinin altını çizen Vali Özkan, “Kadim şehrimiz Yozgat’ın tarihi güzelliklerini ve özelliklerini bir bir ortaya çıkarmaya gün yüzüne kavuşturmaya ve insanımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 200 yıllık mazisi olan Başçavuş Çifte Hamamı vatandaşlarımızın söylemiyle Yanan Hamam restorasyon çalışmalarını yerine görmek üzere Vakıflar Bölge Müdürümüz, Yozgat Belediyemizden arkadaşlarmış, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz ve ilgili arkadaşlarımızla birlikte incelemeler yaptık. Restoran çalışmalarını sonuna yaklaştık. İnşallah bu eser 1978’lerden bu tarafa yanmış yıkılmış olarak ortada kalan bu eser çok yakın zamanda insanımızın hizmetine kavuşturulacak. Tabii burada emek veren başta bize her konuda himayeleriyle destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, Vakıflar Genel Müdürümüze ve Bölge Müdürlüğümüze ve söz konusu eserin kamulaştırılması, tekrardan tarihi güzelliği ve özelliği ile birlikte bugünlere kavuşturulmasında emeği olan Yozgat Belediyemize, emek veren arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“HAMAM OLARAK KULLANILMAYACAK”

Yapının, restorasyonu tamamlandıktan sonra hamam olarak kullanılmayacağını dile getiren Özkan, “Hamamda su nedeniyle buharlaşmanın oluşması doku ve yapıyı zedeleyeceği için bu yapıyı hamam olarak değil de farklı alanlarda nasıl kullanabiliriz, onun çalışmalarını yapıyoruz. Buhar ve suyuyla duvarların buluşması alana zarar verebilir diye arkadaşlarımızın bir değerlendirmesi var. Bu vesileyle en uygun şekilde nasıl değerlendirilebilirsek o şekilde hem de korumak kaydıyla bir çalışma içerisindeyiz, onu da zamanla göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“VALİMİZİN VERECEĞİ KARAR ÇOK ÖNEMLİ”

Hamamın 2022 yılının ağustos ayında sözleşmesini yapıldığını belirten Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, “Restore çalışmaları 11 milyon 500 bin liraya maal oldu. Önemli olanın tarihi yapının kurtuluş. Bugün itibarıyla tarihi yapının son rötuşlarını yapıyoruz. Yine inşallah Sayın Valimizin de önderliğinde genel müdürlüğümüz ve valiliğimizin alacağı bir kararla fonksiyonu belli olacaktır. Çünkü şehrin ihtiyacı noktasında valimizin vereceği karar çok önemli, bundan dolayı ben ayriyeten belediye başkanlığına da çevre düzenlemesi için teşekkür ediyorum. Bize çok katkıda bulundular ve yine esnafımızdan ve yerli ailelerden her hususta destek aldık bu Yozgat'a bu noktada minnettarız” şeklinde konuştu.

BAŞÇAVUŞ ÇİFTE HAMAMI TARİHİ

Çifte Hamam, Aşağınohutlu Mahallesi Korkmaz Sokağı ile Hamam Sokağının kesiştiği yerdedir.

Hamamın kitabesi yoktur. Yapı vakfiyesine göre tarihlendirilir. Vakfiye tarihinden hamamın, H. 1240 / M. 1824 - 1825 tarihi dolaylarında, Çapanoğlu Süleyman Bey'in Baş Çavuşu Halil Ağa'nın (Öl. 1231 / M. 1815 - 1816) oğlu Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Yozgat eski Belediye Başkanı ve Ahmet Ağa’nın torunu Salim Korkmaz’ın, 11 Mayıs 1976 tarihinde verdiği bir vakfiye sureti vardır. Bu vakfiye suretinde bahsedilen evkâfın dışında, vakfiyede Sayın Hamza Keleş'in de gözünden kaçan bir hamam vardır. "..... Süleyman Bey Efendi'nin menzili kebirinin havlı divarı ve bir taraftan mumaileyhin kerimesinin menzili ....." diye yeri tarif edilen kâgir bir hamamdan bahsedilir. Çapanoğlu Abdülfettah Bey ve Mahmut Bey ile el Hac Ali Ağa b. Hüseyin, Abdullah Ağa b. Hasan, Mustafa Ağa b. Halil, Mehmet Ağa b. Osman, Ali Ağa b. Süleyman, Osman Ağa b. Halil, el hac hafız Mehmet b. Ali ve Abdülkâdir Ağa b. Abdullah imzalı ve imzaların altına "iş bu bin iki yüz kırk senesi mahı muharremülharemin selhinde Yozgat Kasabası sakinlerinden Ahmet Ağa ibni Hâlil Ağa nam sahibül hayir bundan akdem kendi milk arsasına bina ve ihya eylediği çifte hamamı hudud-ı muayyenesile gılayı pederi rahmetullahı aleyhin bina ve vakfettiği camii şerifin lavazimine..." bu bilgiler yazılmıştır. Bu bilgilerin ışığında; 1815 tarihli Halil Ağa'nın vakfiyesinde hamamdan bahsediliyor fakat yapılamıyor veya bitirilemiyor. Ama bu vakfiyenin altına H. 1240 / M. 1824 - 1825 tarihinde ilave edilen bilgilerden hamamın yapıldığı anlaşılıyor. Söz edilen hamamın da bugünkü Yanan Hamam veya Başçavuş Hamamı diye bilinen ve Salim Korkmaz'ın evinin yakınındaki hamamdır.