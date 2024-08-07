İran'da gerçekleşen suikast sonucu hayatını kaybeden İsmail Heniyye'nin yerine, Hamas’ın Siyasi Büro Başkanlığı'na Yahya Sinwar seçildi. Hamas'ın resmi Telegram hesabında yapılan açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Heniyye'nin yerine hareketin Siyasi Büro Başkanlığı'na Komutan Yahya Sinwar’ı seçtiğini duyurur" ifadesine yer verildi. Sinwar’ın atanması, Hamas'ın yönetim yapısındaki önemli değişiklikleri işaret ediyor.

YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Yahya Sinwar, 1962 yılında Gazze Şeridi'nde bulunan Han Yunus Mülteci Kampı'nda doğdu. Hamas’ın kurucu üyelerinden biri olan Sinvar, örgütün şekillenmesinde kilit bir rol üstlendi. Sinvar’ın yaşamı ve kariyeri şu şekilde özetlenebilir:

Yahya Sinwar, Gazze Şeridi'nin Mısır yönetimi altında olduğu dönemde Han Yunus mülteci kampında dünyaya geldi. Ailesi, 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Al-Majdal Asqalan'dan (Aşkelon) Gazze Şeridi'ne göç etti.

Liseyi Han Yunus Erkek Ortaokulu'nda tamamladıktan sonra Gazze İslam Üniversitesi'ne devam ederek Arapça Çalışmaları bölümünde lisans eğitimi aldı.

Sinwar, 1982 yılında ilk kez tutuklandı ve Far'a hapishanesinde birkaç ay geçirdi. 1988 yılında, iki İsrail askerinin kaçırılması ve İsrail ile işbirliği yaptığından şüphelenilen dört Filistinlinin öldürülmesi nedeniyle tekrar tutuklandı.

Şubat 1988'de mahkemeye çıkarıldı ve ağır cezalar aldı. Sinwar, cezaevinde geçirdiği 22 yıl boyunca örgütsel faaliyetlere devam etti.

Sinwar cezasının 22 yılını çekmiş ve Hamas tarafından beş yıldır rehin tutulan IDF askeri Gilad Shalit için 2011 yılında yapılan esir değişimi kapsamında 1.026 kişi arasında serbest bırakılan en kıdemli Filistinli mahkûm olmuştur.

Mart 2021'de yapılan bir seçimde Hamas'ın Gazze şubesinin başkanı olarak ikinci bir dört yıllık döneme seçildi.

Gazze'deki en üst düzey Hamas yetkilisi olmasının yanı sıra Haniye'den sonra Hamas'ın en güçlü ikinci üyesi olarak görülüyordu.